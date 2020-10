Vídeo:Ator Rick Moranis, de 'Caça-Fantasmas', é atacado em rua de Nova York

O ator Rock Moranis, de 'Caça-Fantasmas' e 'Querida, Encolhi as Crianças', foi atacado por um estranho quando caminhava em uma rua de Nova York nesta quinta-feira.

Uma câmera de segurança gravou quando Moranis caminha na calçada e um homem passa a seu lado e simplesmente desfere um soco em sua cabeça, fazendo-o cair no chão.

Moranis, atualmente com 67 anos, foi levado ao hospital, onde deu entrada com dores de cabeça, dor nas costas e no quadril. Ele foi medicado e liberado.

A polícia está tentando identificar o homem através das imagens da câmera de segurança. (Com Comic Book)

Veja o vídeo:

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020