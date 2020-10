Vídeo: Jim Parsons, o Sheldon de 'The Big Bang Theory', revela que pegou covid-19

Estrela do seriado The Big Bang Theory, Jim Parsons, o Sheldon, revelou em entrevista a Jimmy Fallon (The Tonight Show), que ele e seu marido, Todd Spiewak, contraíram a covid-19 no início de março.

Parsons disse que no começo pensou que era um resfriado, mas quando os sintomas começaram a progredir, com perda de olfato e paladar, souberam que estavam com a doença.

Quando ele finalmente se sentiu melhor, resolveu explorar algumas saídas criativas para manter a quarentena, como escrever, pintar e descolorir o cabelo.

Fallon questionou como Sheldon se comportaria na pandemia. “Ele foi feito para isso. Não me toque. Não espirre em mim…. Então, acho que ele ficaria bem”, disse.(Com Inquirer)