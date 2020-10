Nintendo oferece conserto gratuito para 'Joy Con drift' no Brasil

O retorno da Nintendo para o Brasil não apenas diminuiu o preço do Switch e controles no varejo, como também introduziu uma nova parceria de assistência técnica para o console atual da japonesa. Uma informação não muito circulada, porém, é que essa assistência garante o reparo gratuito do controle Joy Con no caso de controles analógicos não responsivos.

Foi o que confirmou a diretora de marketing da Nintendo para a América Latina, Romina Whitlock, em entrevista ao Metro. O defeito "Joy Con drift", como ficou conhecido, foi admitido pela própria empresa, que se comprometeu a reparar, sem custo ou necessidade de nota fiscal, o controle dos seus clientes em países selecionados. Com a chegada da marca no Brasil, em setembro, o serviço também passou a ser disponibilizado por aqui!

Como saber se tenho o 'Joy Con drift'?

O problema pode variar, se agravando em alguns momentos e sendo imperceptível em outros. A primeira coisa que o jogador deve ficar atento é se o personagem ou objeto controlado está fazendo movimentos sem o comando do analógico.

Se for o caso, acesse o menu de configurações, vá até a opção "Comandos e sensores" (Controllers and sensors), encontre a opção "Calibrar os manípulos de controlo" (Calibrate Control Sticks) e selecione o analógico que acha estar com defeito. Um círculo com o símbolo "+" ao centro mostra se o analógico está sendo movimentado.

Movimente o analógico por alguns segundos e pare o comando. Verifique se ainda há movimento mesmo sem as mãos no controle. Caso haja, tente calibrá-lo com o botão X. Se persistir, é possível que o equipamento seja mais uma vítima do "Joy Con drift".

Meu controle está com problema, e agora?

De acordo com a assessoria da Nintendo no Brasil, a assistência técnica responsável pelo controle é a Deal4b Soluções em Tecnologia. A orientação da marca é entrar em contato pelo e-mail [email protected].

A partir daí, o centro autorizado irá solicitar dados pessoais, como nome e endereço, além de vídeos e fotos que evidenciem a falha. Não é preciso enviar nota fiscal para este tipo específico de defeito – todos os demais problemas seguem as orientações da garantia.

Após avaliação, caso a assistência encontre indícios do "Joy Con drift", um código de envio postal é gerado. O consumidor deverá levar o controle defeituoso em uma agência dos Correios e, com o código, enviar o produto para avaliação presencial. Não é necessário enviar o console, apenas o controle não responsivo.

O envio, reparo e devolução são realizados gratuitamente – caso não tenha embalagem para enviar, os Correios vendem opções no momento do atendimento.