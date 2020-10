Grey’s Anatomy: Essa é a história que promete dar o que falar na 17ª temporada

Se tem uma coisa que os fãs de Grey’s Anatomy estão é ansiosos para a 17ª temporada da série, que estreará em 12 de novembro, nos Estados Unidos e no Brasil, somente em janeiro 2021, no canal Sony, em um primeiro momento.

Como já se sabe, as tramas da 16ª season que teve que ser interrompida em março deste ano pela pandemia do novo coronavírus, não serão perdidas. Conforme afirmado pela produtora de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, as histórias serão retomadas de onde pararam.

E dentre as discussões que estavam em aberto e que prometem dar o que falar na próxima temporada da série médica, está o triângulo amoroso entre Meredith, DeLuca e Hayes. Para quem não sabe, o ator Richard Flood entrou para o elenco fixo de Grey’s Anatomy.

Se você não lembra, o “presente” de Cristina Yang chegou na última temporada para ocupar o lugar deixado por Alex Karev (Justin Chambers) e semelhante a Meredith, o doutor é viúvo e pai solteiro. Mesmo não havendo nada intenso, pode-se já perceber o futuro que a série irá tomar, até porque o relacionamento de Grey e DeLuca andou abalado nos últimos episódios de Grey’s Anatomy.

Por fim, para saber tudo o que acontecerá na 17ª temporada da série da ABC, basta somente aguardar o lançamento da próxima season.

E você, com quem acha que Meredith deve ficar?