Fábio Assunção se casa com a advogada Ana Verena

Fábio Assunção e Ana Verena estão junto há poucos meses. Discreto sobre o relacionamento nas redes sociais, o ator decidiu publicar uma foto do casamento deles nesta quinta-feira, dia 1º.

A cerimônia ocorreu apenas no civil, com a presença de familiares. Todos fizeram testes de covid-19. Ana Verena Pinheiro tem 27 anos e é advogada, mas conduz uma clínica de odontologia com a mãe, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

"Falar de quê? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela"", declarou Fábio Assunção, de 49 anos, na imagem em que aparece com a noiva, vestidos de branco para a celebração.