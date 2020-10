The Boys: Penúltimo episódio da 2ª temporada estreia hoje na Amazon

A espera acabou, para quem estava ansioso já poderá assistir o penúltimo episódio de The Boys, que foi disponibilizado hoje (2) na plataforma Amazon Prime Video.

Agora, a série já se aproxima de sua etapa final e de alguns mistérios que possivelmente serão solucionados no último episódio ou somente na terceira temporada já confirmada, além do spin-off.

E com essa nova exibição, os fãs querem saber: será que esse episódio superará a história marcante do super-herói Love Sausage, com seu pênis gigante, da última sexta-feira?

Para responder esta pergunta, somente assistindo o novo episódio. Boa série!