The Boys: Esta cena marcante da série era muito mais pesada nos quadrinhos; descubra qual

Se tem uma coisa que The Boys soube fazer muito bem, foi construir uma trama capaz de envolver os telespectadores, mas sem necessariamente ser uma reprodução total dos quadrinhos.

Para quem não sabe, a série The Boys, com episódios disponíveis semanalmente na plataforma Amazon Prime Video, é um reprodução dos quadrinhos americanos de mesmo nome, criados por Garth Ennis e Darick Robertson.

E por ser baseada nas HQs, quando estão assistindo, os fãs comparam muitas das vezes as cenas da série de super-heróis e então tiram suas conclusões para ver se elas foram reproduzidas fielmente.

Importante! Só siga a leitura a partir daqui se gosta de spoilers ou se já está na segunda temporada, combinado?

Segundo o portal chileno Red Gol, uma das cenas que mais impactaram os fãs na primeira temporada é a de quando Homelander (Capitão Pátria) sai em uma missão com Maeve para “salvar” um avião de um ataque terrorista e quando chegam lá, o líder dos 7 deixa o avião cair, inclusive ameaçando de cortar os passageiros ao meio com seu raio laser, lembra?

Se você não se recorda deste momento, assista abaixo:

Na cena da série, pode-se ver que Maeve ficou em um impasse sobre salvar ou não a filha de uma das passageiras, mas como ela poderia ser uma testemunha contra, Homelander a convence de deixar a menina morrer junto com as outras pessoas.

Para quem acompanha e já leu as HQs, sabe que esta cena funciona um pouco diferente. Nos quadrinhos, Capitão Pátria se aproxima da janela do avião e é quando um menino avisa e comenta para a mãe: “Mamãe, olha quem é”. A mãe pede para que a criança se sente, para que os ladrões não percebam o que estava acontecendo. O menino ainda reforça: “Mãe, está tudo bem. Vai ficar tudo bem”. E é quando surpreendentemente Homelander abre a porta do avião ao lado garoto e ele sai voando.

Além dessa alteração na cena reproduzida no streaming da Amazon, outra mudança também foi considerada mais pesada nas HQs. Na cena em que Capitão Pátria grita para que todos se afastem, nos quadrinhos, ele impõe um tom tão alto que acaba explodindo os tímpanos de algumas pessoas.

Confira abaixo a cena da história em quadrinhos de The Boys: