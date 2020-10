6 livros de Augusto Cury para entender (ou não) o fenômeno da auto-ajuda 

Hoje, 2 de outubro, é a data de nascimento de um dos escritores brasileiros mais lidos da última década. Aos 62 anos, o médico e psiquiatra Augusto Cury é autor da Teoria da Inteligência Multifocal, uma metodologia utilizada nas escolas Menthes, a qual promove o desenvolvimento emocional de crianças, adolescentes e adultos. É autor de cerca de 50 livros que foram publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de livros vendidos somente no Brasil.

Augusto Cury publicou seu primeiro livro, “Inteligência Multifocal”, em 1999, onde apresenta mais de 30 elementos essenciais para a formação da inteligência humana, como o processo de interpretação e o fluxo vital da energia psíquica. Apesar de seu sucesso literário, o conteúdo de suas obras é constantemente criticado pelo meio acadêmico que chama seus ensinamentos de pseudociência.

Se você é daqueles que gostam dos ensinamentos de auto-ajuda do autor ou, ainda, quer conhecer um pouco de sua obra para ter a própria opinião, indicamos 6 livros que estão entre os mais vendidos no comércio eletrônico brasileiro. Confira:

1. Inteligência Multifocal





O primeiro livro de Augusto Cury, que alçou o autor à categoria de best-seller, onde ensina a nos interiorizar, a trabalhar nossas perdas e frustrações e a nos colocar no lugar do outro com esse livro que trata de uma nova teoria sobre o funcionamento da mente. Compre a partir de R$ 39,90.

2. Ansiedade: Como enfrentar o mal do século para filhos e alunos





Os gêmeos Cacá e Carol são como quase todos da sua idade: não gostam muito de estudar, vivem brigando e não tiram os olhos do celular. É post em uma rede social, foto em outra; os dois chegam até mesmo a trocar mensagens instantâneas quando estão lado a lado, em vez de dialogar. Mas a vida dos irmãos começa a mudar quando recebem um chamado da natureza. Compre a partir de R$ 12,89.

3. Coleção Análise da inteligência de Cristo





A Coleção Análise da Inteligência de Cristo reúne em uma caixa especial os cinco títulos da série de Augusto Cury – Vol 1 – O mestre dos mestres, Vol 2 – O mestre da sensibilidade, Vol 3 – O mestre da vida, Vol 4 – O mestre do amor, Vol 5 – O mestre inesquecível. Compre a partir de R$ 499,90.

4. Holocausto nunca mais





Nesta publicação, Augusto Cury oferece aos leitores a oportunidade de ler o seu mais importante romance histórico-psiquiátrico, o Holocausto nunca mais, de uma única vez. A nova versão reúne os dois livros que compõem a série – Colecionador de lágrimas e Em busca do sentido da vida -, num único volume. Compre a partir de R$ 15,32.

5. De gênio e louco todo mundo tem um pouco





Esse livro conta a história de dois loucos e dois gênios superdivertidos. Um deles, conhecido como Boquinha, acha-se um grande pensador. Tem compulsão por falar e filosofar. Nada nem ninguém controla sua língua. O outro, cujo apelido é Prefeito, pensa ser um grande político. Faz discurso e pede votos em qualquer lugar, até para crianças, embora não seja candidato a nada. Ambos são especialistas em arrumar confusões. Compre a partir de R$ 27,29.

6. Do Zero ao Gênio





Este livro conta a história de Guto, um garoto de quatorze anos que queria ser um grande homem. Só que era agitado, viciado em celular, não prestava atenção nas aulas. Só estudava no dia das provas, mas era popular e orgulhoso. De repente, um colega de classe que não gostava dele apostou quem tiraria a melhor nota em Matemática. Ele topou. Mas na hora da prova, tinha um branco. O resultado? Tirou zero. Compre a partir de R$ 99,99.

