Vídeo: Tatá Werneck recebe a visita de uma cobra em sua cozinha

A apresentadora Tatá Werneck compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo que mostra uma pequena cobra que invadiu sua cozinha e cismou de subir em seu liquidificador.

Bem-humorada, a atriz falou no post: “Não anuncia no interfone. Não me dá um tempo de tomar um banho e passar um café. Quer dizer. Não fui criada assim querida”

Tatá disse em seu post que isso já aconteceu faz algum tempo, mas resolveu postar porque sua família fica ligando desesperada para ela

“Resolvi dizer pq minha família está ligando e falando “abandones a casa! Pegue a criança e saia do país”.

Veja o post: