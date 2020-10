Millie Bobby Brown fala de seu papel em 'Enola Homes' que estreou na Netflix

A atriz Millie Bobby Brown, que ficou famosa interpretando a Eleven, em Stranger Things, deu entrevista no canal da Netflix no Youtube para falar de seu mais novo papel, que acaba de estrear no canal de streaming, Enola Holmes.

De acordo com Millie, o que ela mais gostou de Enola Holmes é que ela é uma pensadora atual que de alguma forma ela moderniza o século XIX com seu discurso.

Durante a entrevista, Millie disse que adoraria interpretar Amy Winehouse no cinema, que ela considera como um ícone do R&B e do blues.

“Eu simplesmente amo a música dela e realmente fui impactada por toda a história dela – então eu adoraria interpretá-la”, disse.

A atriz também disse que as atrizes que a inspiraram a seguir a carreira no cinema foram Miley Cyrus, de ‘Hannah Montana’, e Selena Gomez, de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’.

Veja o vídeo: