Mônica consola Mafalda em homenagem de Mauricio de Sousa a Quino

Mauricio de Sousa lamentou a morte do cartunista argentino Quino, criador de Mafalda. Em suas redes sociais, Mauricio compartilhou um registro ao lado de Quino e também uma homenagem emocionante, em que Mônica consola Mafalda. Na ilustração, as personagens choram ao lado de um globo terrestre – que aparecia em diversas tiras do argentino.

Leia mais:

"O amigo Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Quino vive agora mais forte dentro de nós", escreveu o desenhista.

Reprodução

Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu nesta quarta-feira, dia 30, em Mendoza, sua cidade natal, aos 88 anos.