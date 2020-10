Kylie Jenner incentiva a usar biquínis e minivestidos sem medo de estrias

As estrias são normais em e nem mesmo Kylie Jenner se salva delas. Isso porque, depois da gravidez, seu corpo ficou marcado com as linhas. Porém, ela as mostrou, pois é uma coisa normal que nos acontece seja pela gravidez, ganho de peso e até efeitos colaterais de algum medicamento.

A empresária mostrou suas estrias de biquíni, mostrando que as mulheres podem e devem usar biquíni, bermuda, vestido ou qualquer peça que nos faça sentir confortáveis, sem vergonha delas.

Depois da gravidez, a celebridade garantiu que não tinha intenção de eliminar as estrias, ela simplesmente começou a amá-las porque fazem parte da fase mais bonita de sua vida.

"Tenho estrias nos seios, nádegas e coxas. Aceitei como um pequeno presente de Stormi ha ha ha", disse a mais jovem do famoso clã à mídia americana.