Grey’s Anatomy: Revelado! Quem foi a atriz que fez terapia para deixar a série?

Interpretar um personagem por um longo período de tempo pode trazer uma carga emocional muito grande para um ator/atriz. E para muitos, Grey’s Anatomy pode ser exemplo, já que são 16 temporadas que a série médica soma.

Ao longo de todas as seasons desenvolvidas pela ABC, vimos diversos personagens queridos pelos fãs irem embora e alguns deles por decisão própria, como é o caso de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Izzie Stevens (Katherine Heigl), George O’Malley (T.R. Knight), entre outros.

E falando ainda sobre carga emocional, uma personagem importante da série revelou que precisou de terapia para deixar o elenco de Grey’s Anatomy. Estamos falando de Sandra Oh (personagem Cristina Yang).

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz disse o seguinte: "Criativamente, eu realmente sentia que dei tudo de mim e me senti pronto para deixá-la (Cristina) ir”.

Sandra Oh revelou ainda que iniciou seu processo de decisão para saída de Grey’s Anatomy em maio de 2012, reforçando as sessões de terapia que precisou fazer para que essa transição fosse possível. “Eu passei por muita terapia por causa disso. Comecei a pensar nisso porque tinha que me preparar. Eu me dei dois anos para me soltar emocionalmente. No final da última temporada, Shonda me chamou de lado e disse: 'Quais são seus pensamentos?'. Eu disse: 'Estou pronta’”, finalizou.

Por fim, após sua saída, Oh ganhou destaque novamente, porém em uma nova produção, a série Killing Eve. E o que resta para os fãs é acompanhar o trabalho da atriz, mesmo que não seja em Grey’s Anatomy.

E você, sente saudades da Cristina?