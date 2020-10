Chrissy Teigen e John Legend perdem bebê após complicações na metade da gravidez

Chrissy Teigen e John Legend perderam o bebê que esperavam. A modelo compartilhou nesta quarta-feira um comunicado em que explica que teve complicações gravidez do terceiro filho. Chrissy, que estava mais ou menos na metade da gestação, foi internada após sangramento intenso no domingo (27) e passou por transfusões. "Estamos em choque e em uma espécie de dor profunda que apenas ouvimos falar, o tipo de dor que nunca sentimos antes", escreveu ela, que publicou uma série de fotos da internação no Instagram.

"Não conseguimos parar o sangramento para dar os fluidos que nosso bebê precisava, apesar de bolsas e bolsas de transfusão de sangue. Não foi o suficiente".

No Twitter, Chrissy compartilhou. "Indo para casa sem o bebê. Como isso é possível?".

O bebê, um menino, ganhou o nome de Jack. "Nós nunca decidimos o nome de nossos filhos até o último momento possível depois que eles nasceram, um pouco antes de sair do hospital. Mas, por alguma razão, começamos a chamar esse carinha na minha barriga de Jack. Então ele sempre será Jack para nós. Ele lutou tanto para ser parte de nossa família e ele sempre vai ser. Eternamente", disse.

O casal, que está junto desde 2013, são pais de Luna, 4, e Miles, 2. "Nesses dias mais sombrios de nossas vidas, nós vamos sofrer e chorar muito. Mas vamos nos abraçar e nos amar ainda mais e superarmos isso".