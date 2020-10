The Boys: Amazon libera teaser com detalhe importante de 7º episódio; entenda o que acontecerá

Parece que a tensão seguirá aumentando nos próximos episódios de The Boys. Um teaser divulgado hoje (1) pela Amazon em sua conta do Twitter, revelou um detalhe do 7º episódio que vai ao ar amanhã, 2 de setembro.

Ao que tudo indica, a próxima exibição poderá envolver um sequestro de Homelander (Capitão Pátria) a seu filho Ryan. Nas imagens, é possível ver quando o líder chega na casa de Becca e apresenta Stormfront como sua namorada e diz: “Eu acredito que nós estaremos mais próximos. Muito mais. Quero que nós sejamos uma família”, finaliza Homelander.

Homelander calling Stormfront his girlfriend is making me 🤢 Tonight's episode can't come fast enough! pic.twitter.com/9mLTTUMJQt — The Boys (@TheBoysTV) October 1, 2020

No take disponibilizado é possível ver como Becca muda sua feição. E é daí que surge a dúvida: será que teremos um sequestro no próximo episódio?

Para responder esta pergunta, somente aguardando o próximo episódio que vai ao ar amanhã, na plataforma Amazon Prime Video.