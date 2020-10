BLACKPINK: single inédito e primeiro álbum em quatro anos de carreira saem nesta sexta

O primeiro álbum completo do grupo feminino de k-pop Blackpink será lançado oficialmente nesta sexta-feira (2). Desde sua estreia, em 2016, o quarteto acumula múltiplos singles e EPS, além de DVDs ao vivo e um CD com versões de suas músicas em japonês, mas zero álbuns de estúdio oficiais com inéditas – até agora.

Com o nome minimalista "The Album", o disco teve oito faixas anunciadas e duas parcerias internacionais. A primeira delas, "Ice Cream", traz a cantora pop Selena Gomez e está disponível para streaming e no YouTube.

A segunda, ainda inédita, traz a rapper Cardi B, e carrega o nome "Bet You Wanna". No entanto, a lista de produtores e compositores traz múltiplas outras parcerias de peso: "Ice Cream", que acabou indo para Selena Gomez, teve letras e demo de Ariana Grande e Victoria Monét; Lovesick Girls, a faixa de número 5 do álbum, traz habilidades do famosíssimo DJ David Guetta, e deverá ser lançado como single ainda nesta sexta-feira.

O restante do álbum é carregado da influência de Teddy, produtor responsável por grande parte dos sucessos da gravadora YG Entertainment e sua subsidiária, The Black Label.

"The Album" está disponível desde já para pré-venda, e, nos últimos dias, trechos das canções inéditas vazaram nas redes sociais. Alguns já foram retirados do ar pela gravadora, porém restam alguns spoilers rondando no YouTube.

O mais novo lançamento de Rosé, Jennie, Lisa e Jisoo está programado para a madrugada desta sexta. Poucos minutos antes, uma transmissão ao vivo irá marcar a estreia do álbum no canal das garotas no YouTube. Confira aqui.