Amazon promete 15 mil ofertas na estreia do Prime Day no Brasil

Em duas semanas, nos próximos dias 13 e 14 de outubro, o consumidor brasileiro poderá participar da 1ª edição do Amazon Prime Day no país. Nos Estados Unidos, onde surgiu pela primeira vez em 2015, o evento rivaliza em vendas e preços com a Black Friday e a Cyber Monday, períodos de grandes descontos que acontecem logo após o Thanksgiving Day (Dia de Ação de Graças). Somente em 2019, durante o evento norte-americano, foram vendidos 175 milhões de pedidos segundo a Amazon.

A primeira edição brasileira promete colocar em 48 horas de duração cerca de 15 mil ofertas em mais de 30 categorias, que vão desde brinquedos a TVs, eletrônicos, itens de moda, beleza, cozinha e entretenimento. Para participar do Prime Day, o consumidor precisa ser assinante do Amazon Prime.

No Brasil, ser um assinante (ou associado, como a Amazon se refere aos clientes) tem preços que variam de R$ 1,99 trimestral até R$ 89,00 ao ano. Selecionamos os principais serviços de assinatura da Amazon para você conferir. Novos assinantes sempre têm 30 dias de degustação sem cobrança.

Amazon Prime – Assine a partir de R$ 9,90 ao mês

Kindle Unlimited – Assine a partir de R$ 19,90 ao mês

Amazon Music Unlimited – Assine a partir de R$ 1,99 pelo 1o trimestre. Para membros Prime, 4 meses por R$ 1,99. Após a promoção a partir de R$ 16,90 ao mês.

O Amazon Prime foi lançado no Brasil em setembro de 2019, com frete grátis para todo o país e entrega de até 2 dias para mais de 90 cidades brasileiras. Segundo o balanço do quarto trimestre de 2019, feito pela Amazon, o serviço atingiu a marca de 150 milhões de usuários no mundo todo. Até então, os números só haviam sido revelados em abril de 2018, quando o serviço contava com 100 milhões de usuários.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.