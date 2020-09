Morre Quino, quadrinista argentino e criador da personagem Mafalda

Morreu nesta quarta-feira (3), aos 88 anos, o quadrinista argentino Quino, criador da personagem Mafalda. Segundo o jornal “Clarín”, ele sofreu um AVC, foi internado, mas não resistiu.

A confirmação da morte de Quino, nome artístico de Joaquín Salvador Lavado, foi dada pelo seu editor, Daniel Divinsky, na rede social Twitter. O cartunista nasceu em 1932 em Mendoza, pouco mais de mil quilômetros da capital Buenos Aires.

As tirinhas de Mafalda, menina de seis anos de idade que ganhou o mundo ao questioná-lo, começaram a ser publicadas em 1964, com grande popularidade na América Latina e Europa. Em 1973, a última tirinha é publicada, por decisão de Quino. Desde então, foram algumas poucas aparições da personagem, que mesmo assim segue popular no mundo dos quadrinhos.