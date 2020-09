É hoje! 18º casamento de Gretchen acontece nesta quarta-feira; confira os detalhes

Como anunciado no início deste mês pelo jornal Metro, o casamento da cantora Gretchen com o músico Esdras de Souza acontece hoje (30), na capital Belém, no Pará.

A cerimônia terá aproximadamente 100 pessoas e segundo a cantora o espaço comporta mais de 200. A celebração do 18º casamento de Gretchen acontecerá em uma balsa e de acordo com o que revelou ontem em sua conta do Instagram, o casamento será transmitido por uma live no site oliberal.com

Gretchen não havia dado detalhes se sua cerimônia seria exibida, mas conforme o que já se sabe, sim, será.

Vale lembrar que logo após anunciar a data de seu casamento em 2 de setembro, Gretchen recebeu diversas críticas por conduzir uma celebração durante o atual cenário de pandemia de coronavírus e no mesmo dia (2) a artista rebateu os comentários em seus stories.