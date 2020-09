‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’: Game para PS4 e Xbox One continua trilogia dos anos 90

Criado em 1996 para competir com personagens como Mario e Sonic, o bandicoot Crash protagonizou três títulos de sucesso para PlayStation até 1998, gerando uma série de outros games até hoje – um total de 18 na franquia. É essa trilogia inicial que, 20 anos depois, ganha continuidade em “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”, que chega nessa sexta-feira para PlayStation 4 e Xbox One.

Você deve se lembrar do gameplay marcante deste marsupial espertinho. Com desenvolvimento da Toys for Bob e publicação da Activison, o novo jogo traz um pouco de nostalgia dando continuidade ao formato imortalizado na trilogia original. Controlando o personagem, o objetivo é atravessar um caminho de obstáculos e perigos para chegar até o final de diferentes fases, coletando frutas Wumpa no percurso.

No Retro Mode, um número limitados de vida, que podem ser coletadas nas fases, está disponível. No Modern Mode, você pode morrer quantas vezes precisar.

Elementos clássicos estão presentes, como mini-fases secretas. Mas o título também traz toques modernos, como poder andar na parede, o controle da câmera e máscaras quânticas que garantem habilidades únicas. Um dos novos recursos é a possibilidade de jogar com cinco personagens diferentes, três dos quais com gameplays e níveis únicos.

Uma demo com a qual é possível ter um gostinho de três níveis está disponível para quem fizer a pré-compra do game.

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time”

TOYS FOR BOB

R$ 200

PS4 e XBOX ONE