The Boys: Esta é a cena que mais impactou os fãs na 2ª temporada; saiba qual

Se há uma coisa que The Boys sabe fazer bem é impactar os fãs com suas mais variadas e surpresas cenas.

Seja pela violência ou pelas temáticas abordadas, a história construída pela Amazon prende a atenção de todos os telespectadores e não é à toa que a plataforma de streaming bateu recorde de audiência e já tem sua 3ª temporada e um spin-off confirmados.

Mas e se te perguntássemos qual a cena mais impactante de The Boys que você já assistiu até hoje, qual seria? Os ataques de Kimiko? Ou a cena em que Homelander deixa todos morrerem durante a queda de um avião?

Por incrível que pareça, estas não foram as escolhidas como as mais surpreendentes. Dentre os destaques e que “deu o que falar” no 6º episódio que foi ao ar na última sexta-feira (25), está uma cena que é de violência, mas ao mesmo tempo cômica. Só siga a leitura se gostar de spoiler ou caso já tenha assistido, combinado?

Para quem não viu ou gostaria de relembrar, o take continua sendo discutido até hoje nas redes sociais é o que Leitinho é enforcado por um super com um poder um quanto tanto “diferente” e ao contrário do que você talvez esteja imaginando ele não foi enforcado por um braço e sim por um pênis gigante, sim, um pênis gigante.

Na cena que está repercutindo nas redes sociais, o time dos Rapazes vai até o Centro Sage Grove para investigar uma suspeita de que a Vought estaria testando o Composto V em adultos e por engano acabam soltando todos os super-heróis não avaliados e é quando a “polêmica” cena acontece. Após se aproximar da porta para escutar o que estava acontecendo, Leitinho é pego de surpresa com um ataque do Love Sausage e consegue escapar rapidamente com a ajuda de Kimiko.

A Amazon publicou na conta oficial do Twitter de The Boys o trecho que até hoje é discutido e lembrado. Assista abaixo.