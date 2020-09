Ator Mark Wahlberg doa 1,3 milhão de máscaras para escolas dos EUA

O ator Mark Wahlberg, através de sua marca de nutrição, a Performance Inspired, pretende distribuir 1,3 milhão de máscaras de proteção contra covid-19 para alunos e professores nos Estados Unidos.

Autoridades da cidade de Sant Antonio, no sul do Texas, já confirmou que recebeu 100 mil máscaras de três camadas descartáveis.

A marca do ator fez uma parceria com o atacadista Accelerate360 e com a LifeToGo para identificar as escolas com mais necessidade do equipamento de proteção.

"Esta é uma grande oportunidade de fazer parceria com a LifeToGo e ajudar nossos alunos e educadores em todo o país a se manterem saudáveis ​​e seguros para que possam se concentrar na educação", disse Wahlberg.

Cartazes com ator foram colocados em cada cidade para agradecer aos trabalhadores essenciais.

"Vocês nos mantiveram saudáveis, seguros e nos forneceram todas as necessidades. Muito obrigado do fundo do meu coração", disse. (Com MySA)