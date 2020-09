AC/DC está de volta à 'Highway to Hell'

Lenda do Rock, o AC/DC publicou nesta quarta-feira uma foto com o grupo reunido novamente e tudo indica que estão prontos para retornar à estrada com novo disco, que já teria até nome: Power up

A formação atual inclui Angus Young na guitarra solo, Brian Johnson nos vocais principais, Cliff Williams no baixo, Phil Rudd na bateria e Stevie Young na guitarra base. A formação é a mesma que gravou o último disco da banda, em 2014, o Rock or Bust.

Desde 2014, a banda passou por alguns reveses que indicavam que seria o ponto final da história do AC/DC, com a saída de Johnson com problemas auditivos, depois a saída de Williams e por fim a morte de Malcolm Young, um dos fundadores, que foi diagnosticado com demência.

O anuncio do retorno da banda foi feito no Instagram e tudo indica que o novo álbum do AC/DC sai ainda neste ano, para a alegria dos fãs.

Veja: