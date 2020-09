Shannen Doherty, a Brenda de Barrados no Baile, quer gravar vídeo de despedida para família

Após ser diagnosticada com câncer de mama em estágio 4, no começo do ano, a atriz Shannen Doherty, que ficou famosa com a personagem Brenda, de Barrados no Baile, descobriu que a doença já está em metástase e atingiu sua coluna, podendo se espalhar para os outros órgãos.

Getty Images

Em entrevista à revista Elle, Shannen disse que pretende gravar um vídeo com mensagens de despedida para sua família, e que também quer escrever algumas cartas para seus entes, "quando estiver pronta".

Apesar a doença, ela mostrou otimismo e disse que continuará lutando contra o câncer e que pretende viver ainda “mais 10 ou 15 anos”.

Doherty, 48 anos, descobriu que a doença havia retornado durante as gravações do reboot de "Barrados no Baile". "Com certeza eu tenho dias em que me pergunto: 'por que eu?'. Então eu penso: 'por que não eu?'. Quem mais? Quem mais além de mim merece isso? Ninguém merece", disse ela. (Com Mirror)