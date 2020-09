La Casa De Papel: Fãs acham que Nairóbi esconde segredo que virá à tona na 5ª parte

As teorias sobre “La Casa De Papel” sempre movimentam as redes sociais e mais uma têm deixado fãs com a imaginação a mil. Dessa vez, o fim trágico de Nairóbi, personagem de Alba Flores, ganhou um detalhe ainda mais triste.

De acordo com o portal Nova Mulher, em sua última cena, a falsificadora aparece segurando seu ventre, o que poderia indicar uma possível gravidez que foi mantida em segredo. O que sustenta o argumento é o fato de o Professor (Álvaro Morte) ter aceitado ser doador para que Nairóbi pudesse gerar outro filho.

Reprodução / Netflix

Para provar de que esta teoria não tinha sentido, alguns fãs apontaram que esta cena se tratava apenas de uma metáfora e fazia referencial ao papel que ela desempenhou na resistência: o de mãe do grupo.