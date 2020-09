Filme ‘Jovens Bruxas’, de 1996, terá reboot com estreia em streaming

Lançado em 1996 e estrelado por Neve Campbell, Robin Tunney, Rachel True e Fairuza Balk, o filme 'Jovens Bruxas' conta a história de adolescentes que descobriam como obter poder através da bruxaria e passam a usá-lo para o mal.

Vinte e quatro anos depois, o filme terá um reboot com atrizes como Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Cailee Spaeny.

The Craft has its coven! The movie, written, directed and produced by @ZoeListerJones, has cast Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone and Zoey Luna to join the witchy, wonderful reimagining of the iconic ‘90s film. pic.twitter.com/qa4JxYGtyL

— Blumhouse (@blumhouse) September 19, 2019