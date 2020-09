Eduardo Dussek faz live histórica unindo música, pintura e humor

Eduardo Dussek é um Artista com ‘A’ maiúsculo. Além de cantor, compositor e pianista virtuoso (além de ator e diretor bissexto), o carioca de Copacabana provou ser também um grande pintor. Em live transmitida no dia 26 pelo Sesc São Paulo, Dussek exibiu alguns de seus quadros – e pintou outro em tempo real.

Sua paixão pela pintura é antiga, comentou ao vivo, mas foi deixada de lado quando optou por seguir a carreira musical. Entretanto, após ser diagnosticado com a Doença de Parkinson, há dez anos, se reaproximou dos pincéis e das tintas como forma de terapia.

Aliás, a doença degenerativa crônica rendeu algumas das melhores piadas da noite: “Hoje eu vou fazer um tremendo show. Ou um show tremendo.” – Disparou, com o seu humor sempre afiado.

No repertório musical não faltaram clássicos como ‘Eu Velejava em Você’, gravada por Maria Bethânia, e Seu Tipo, gravada por Ney Matogrosso. No entanto, ninguém melhor que o próprio Dussek, com sua técnica perfeita de canto, para interpretar suas próprias composições.

Se você perdeu essa live histórica de um dos artistas mais completos do Brasil, não se preocupe: ainda é possível assisti-la no canal do Sesc São Paulo. Confira abaixo: