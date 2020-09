Documentários ‘Super Size Me’ 1 e 2 estão disponíveis na Amazon Prime Video

Lançado em 2004, o documentário ‘Super Size Me – A Dieta do Palhaço’ deu o que falar. Dirigido e estrelado pelo cineasta independente Morgan Spurlock, dos Estados Unidos, o filme documentou um experimento do próprio Spurlock: durante um período de 30 dias, ele se alimentou única e exclusivamente no McDonald's.

Seu objetivo era mostrar, na prática, o efeito drástico do consumo de fast-food no bem-estar físico e psicológico das pessoas. O cineasta também abordou a influência corporativa dessa indústria de ‘comida rápida’, incluindo como ela incentiva a má nutrição para seu próprio lucro. O filme foi um sucesso de público e crítica, arrecadando mais de 11 milhões de dólares em bilheteria e sendo indicado ao Oscar de Melhor Documentário.

Em 2017, foi lançada a continuação do filme. Em ‘Super Size Me 2: o Frango Nosso de Cada Dia’, Morgan Spurlock mostra como a indústria do fast-food adotou uma imagem e um discurso de saúde, mas continua vendendo comida de qualidade duvidosa.

Atualmente, os dois filmes estão disponíveis para streaming na Amazon Prime Video. Imperdíveis, ambos vão fazer você repensar os seus hábitos alimentares.