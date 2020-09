Criador de The Crown revela porque ele não quer Meghan e príncipe Harry na série

Peter Morgan, criadora da série The Crown, explicou porque não tem interesse em aumentar o número de temporadas e abordar a vida de Meghan e príncipe Harry na série.

Segundo o portal Infobae, o criador acredita que as histórias ficam mais interessante com o tempo. “Meghan e Harry estão no meio de sua jornada, e eu não sei qual é sua jornada ou como ela terminará ", afirmou.

Ela ainda comentou que tem uma regra de 20 anos na minha cabeça. “Isso é tempo e distância suficientes para realmente entender algo, entender sua posição e relevância. Muitas vezes, coisas que parecem absolutamente importantes hoje são esquecidas instantaneamente, e outros têm o hábito de ficar por aqui e se provar historicamente muito relevantes e duradouros”, acrescentou.

