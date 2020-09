Após lives mostrando produção, Marcelo D2 lança oitavo álbum

Se a vida te der limões, faça uma limonada. Para muitos artistas, isso significou transmitir shows por lives durante a pandemia – ou transformar o tempo em casa em lançamentos. Marcelo D2, por outro lado, levou a virtualidade da “nova normalidade” além, no seu novo álbum “Assim tocam os meus tambores”. Seu processo de produção foi compartilhado em 150 horas de lives feitas na Twitch.

Foi assim que o músico levou a interação com seu público a um novo patamar, dada a possibilidade criada pela conjuntura. Pessoas do mundo inteiro puderam participar das transmissões, não só observando, mas comentando e conversando.

As lives, cuja moderação e suporte técnico foram feitos pelo seu filho Luca, desvelaram algo que geralmente fica escondido entre quatro paredes: a produção de um álbum. Da decisão dos beats à mixagem, tudo foi mostrado, no estúdio que o rapper tem em casa. As transmissões – mais de 20 no decorrer de julho – chegaram a ter mais de 10 horas, intercalando também apresentações de artistas com entradas ao vivo de D2 e inserções de vídeos pré-produzidos.

O teor colaborativo – em um momento como esse, no qual somos todos obrigados a ficar tão separados uns dos outros – é reforçado pelas participações presentes nas 12 faixas. Anelis Assumpção, Baco Exú do Blues, BK’, Criolo, Da Lua, Djonga, Don L, Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Russo Passapusso são alguns dos nomes que dão uma pluralidade às batidas de seu oitavo disco solo.

A sonoridade é marcada por sua tradicional mistura do hip hop e samba, mas também pela exploração de variações mais “grooveadas e românticas. As letras revelam, por vezes, uma realidade dolorosa, em que a violência e a opressão se fazem presentes, ecoando pautas sociais atuais. Em outras, a união e o amor são a força. Não por acaso sua esposa Luiza Machado, diretora executiva do projeto, e o filho Sain também cantam no disco.