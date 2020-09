6 livros para celebrar a obra do escritor espanhol Cervantes

Quem não conhece a passagem do cavaleiro lutando com monstros imaginários em formato de moinhos de vento nos campos da Espanha? O autor do clássico "Dom Quixote", o escritor espanhol Miguel de Cervantes, nasceu em 29 de setembro de 1547 e sua principal obra publicada em duas partes a partir de 1605 é muitas vezes considerada o primeiro romance moderno e um dos melhores romances já escritos.

O trabalho de Cervantes está entre os mais importantes em toda a literatura mundial e sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que o castelhano é frequentemente chamado de "La lengua de Cervantes" (A língua de Cervantes).

Oficialmente, Cervantes morreu em 23 de abril de 1616 no mesmo dia da morte de outro grande escritor da humanidade, William Shakespeare, ambos com data de falecimento em 23 de abril de 1616.

Para celebrar a grande obra e influência do autor na literatura mundial, selecionamos suas principais obras. Confira:

1. Dom Quixote – Caixa



A história do engenhoso fidalgo Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Pança conquista leitores geração após geração. O clássico de Miguel de Cervantes é considerado o expoente máximo da literatura espanhola e, em 2002, foi eleito por uma comissão de escritores de 54 países o melhor livro de ficção de todos os tempos. Compre a partir de R$ 127,40.

2. O engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha: Primeiro livro





Considerado o primeiro romance moderno e uma das obras fundamentais da literatura ocidental, D. Quixote, publicado há mais de 400 anos, finalmente ganha uma tradução para o português que faz jus a todo o humor e riqueza do original. "Não existe nada mais profundo e poderoso do que este livro." (Fiódor Dostoiévski). Compre a partir de R$ 86,10.

3. O engenhoso cavaleiro D. Quixote de La Mancha: Segundo livro





Publicada em 1615, uma década depois do primeiro livro e menos de um ano antes da morte de Cervantes, esta segunda parte do D. Quixote, muito mais do que uma simples continuação da primeira, representa o aprofundamento e a realização plena da obra máxima do escritor espanhol, oferecida aqui em edição bilíngue e na elogiada tradução de Sérgio Molina. Compre a partir de R$ 76,90.

4. Dom Quixote em quadrinhos: Volume 1





Ideal para apresentar a obra de Cervantes as crianças. Nos traços bem-humorados de Caco Galhardo, o leitor poderá visitar as passagens mais significativas do clássico de Cervantes, desde as reflexões iniciais que remetem à transformação do pacato fidalgo no visionário cavaleiro andante, herói cujas aventuras atravessaram os séculos, até as grandes batalhas, com destaque para a famosa luta com os moinhos de vento, que ocupa dez páginas desta adaptação em HQ. Compre a partir de R$ 29,90.

5. Dom Quixote em quadrinhos: Volume 2





Neste segundo volume da versão em quadrinhos da obra clássica de Cervantes, D. Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura, sai novamente para conquistar o mundo ao lado de seu escudeiro, o fiel Sancho Pança. Juntos, enfrentarão leões selvagens, grutas fantasmagóricas, cavaleiros misteriosos e o sarcasmo das pessoas, em uma obra repleta de humor e lirismo, criada pelo talentoso Caco Galhardo. Compre a partir de R$ 39,20.

6. Novelas Exemplares





Antes da publicação da segunda parte de Dom Quixote, em 1613, Cervantes lançou uma outra aventura: Novelas exemplares. Como gênero literário, a novela já existia, mas, como nota o próprio Cervantes, ele é o primeiro a tentá-la na Espanha. Ele experimenta o gênero em todas as direções possíveis, com relatos bizantinos, cortesãos ou picarescos. E mais: busca estabelecer um padrão realista, fala do cotidiano das pessoas, de uma Espanha que podia ser vista da janela de casa. Compre a partir de R$ 200,00.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.