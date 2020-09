5 obras obrigatórias para conhecer melhor o escritor Machado de Assis

Machado de Assis morreu em 29 de setembro de 1908 sem nunca revelar se Capitu havia ou não traído de fato o personagem Bento Santiago, dono da alcunha de Dom Casmurro. O livro é apenas uma das grandes obras do escritor brasileiro que é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Dante, Shakespeare e Camões.

Sua extensa obra constitui-se de dez romances – incluídos Dom Casmurro, O Alienista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Esaú e Jacó -, duzentos contos, dez peças teatrais, cinco coletâneas de poemas e mais de seiscentas crônicas.

No livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", publicado em 1881, introduziu o estilo literário do realismo no Brasil. Em 1897 foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, instituição que ajudou a criar com diversos outros escritores. Machado de Assis era chamado de "mestre" até pelos seus pares, nomes como Olavo Bilac, Rui Barbosa, José Veríssimo, Arthur Azevedo e Inglês de Souza.

Para relembrar o maior nome da literatura nacional selecionamos algumas de suas principais obras para escolha. Confira:

1. Box Todos os romances e contos consagrados







O primeiro volume do boxe Todos os romances e contos consagrados contém os quatro romances iniciais de Machado de Assis, que compõem o que se convencionou chamar de fase romântica do escritor: Ressurreição, A mão e a luva, Helena e Iaiá Garcia. No segundo volume, as obras-primas de Machado de Assis, que para muitos críticos representam a introdução do realismo no Brasil: Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. O terceiro volume é composto pelos dois últimos romances escritos pelo Bruxo do Cosme Velho ― em que aparece a figura do conselheiro Aires, espécie de alter ego do escritor ― e por uma seleção dos seus contos mais famosos. Compre a partir de R$ 149,90.

2. Dom Casmurro (Capa dura) + Pôster – Pré-venda exclusiva Amazon







"Dom Casmurro" traz contundentes reflexões sobre o Brasil de sua época, ainda muito relevantes para os dias atuais, e faz isso com a narrativa repleta de ironia que é uma marca do autor. Pré-venda com Preço Mais Baixo Garantido. Lançamento em 10 de novembro. Compre a partir de R$ 79,90.

3. O Alienista (Capa dura) – Edição exclusiva Amazon







Publicada pela primeira vez em 1882, esta novela curta e sagaz foi uma das obras mais impactantes de Machado de Assis, um marco de sua voz questionadora e irônica e de sua visão tão certeira sobre questões inerentemente humanas. Compre a partir de R$ 39,90.

4. Memórias póstumas de Brás Cubas (Capa dura)







Memórias póstumas de Brás Cubas é um romance complexo, com várias possibilidades de leitura e interpretação, e pode mesmo ser analisado sob os mais diferentes olhares interpretativos. Compre a partir de R$ 24,43.

5. Quincas Borba







"Quincas Borba” é considerado um dos melhores romances de Machado de Assis, consolidando a chamada segunda fase machadiana, iniciada com a publicação de “Memórias póstumas de Brás Cubas” (1881). O livro retrata a figura de Pedro Rubião de Alvarenga, um modesto professor que herda do dia para a noite a fortuna de seu amigo Quincas, passando de professor a capitalista. Compre a partir de R$ 18,19.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.