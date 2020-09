5 itens da personagem Mafalda para ler e para colecionar

Em 29 de setembro de 1964, no jornal Primera Plana, de Buenos Aires, na Argentina, foi publicada a primeira história de Mafalda, personagem criada pelo cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mais conhecido como Quino.

Mafalda é apenas uma garotinha. Gosta de brincar, de dançar e odeia tomar sopa. Mas, com apenas seis anos de idade, a menina criada pelo cartunista argentino Quino na década de setenta tem plena consciência do mundo em que vive, cheio de injustiças, guerras e intolerância. Ela e sua turma gostam dos Beatles, mas questionam o insano universo dos adultos, suas manias e suas maneiras de encarar o mundo e a realidade.

Apesar de ter sido interrompida ainda no começo dos anos 1970, Mafalda possui uma legião de fãs e o trabalho de Quino ainda tem reconhecimento internacional, como um dos maiores cartunistas do mundo. A menina Mafalda foi muitas vezes comparada ao personagem Charlie Brown, de Charles Schulz, principalmente por Umberto Eco em 1968.

Selecionamos 5 sugestões, entre livros e acessórios, para quem é fã ou quer conhecer melhor o personagem. Confira:

1. Toda Mafalda





A última tirinha dessa personagem foi publicada em 1975, mas continua mais atual do que nunca. Esta edição contém todas as tirinhas publicadas por Quino, da primeira à última, e mostram, com muito humor e carisma, que ser politizado e consciente não significa ser pessimista, e, principalmente, não significa ser adulto. Compre a partir de R$ 94,90.

2. Como vai o Planeta?





Nesta coleção, a questionadora garotinha investiga temas sociais, ecológicos e políticos de sua maneira: com ingenuidade, graça e muita indignação. Mafalda se pergunta – e enlouquece seus pais e amigos – Como vai o Mundo? – E Como vai o Planeta? – Filosofa sobre Guerra e Paz e reflete como lidar com a Injustiça. Compre a partir de R$ 24,64.

3. Placa de Decoração Mafalda em MDF





Placa decorativa tamanho 30 cm de largura x 40 cm de altura. Madeira tratada 100% lisa em MDF, livre de imperfeições com bordas pretas de acabamento fino. Anti-mofo e em alta resolução. Compre a partir de R$ 50,47.

4. Porta-Controle Mafalda + Porta-Treco Mafalda





Porta-controle e porta-treco personalizado com a imagem da personagem Mafalda e com algumas de suas tirinhas mais icônicas. Compre a partir de R$ 89,00.

5. Caneca Mafalda





Cerâmica super resistente. Pode ser levado ao microondas. Pode ser levado à máquina de lavar-louças. Estampa em alta definição que não desbota. Compre a partir de R$ 24,89.

