Vin Diesel estreia como cantor e lança single 'Feel Like I Do'

Com a produção do novo 'Velozes e Furiosos' adiada por conta da pandemia de covid-19, Vin Diesel aproveitou para estrear como cantor. O ator, que interpreta Dominic Toretto na franquia, deu uma palinha de sua primeira música durante o programa de Kelly Clarkson na semana passada.

"Fell Like I Do" é uma parceria com o DJ norueguês Kygo."Eu sou abençoado que em um ano em que eu normalmente estaria em um set de filmagem. Eu tive outra saída criativa, outra maneira de mostrar ou compartilhar com você meu coração", disse Vin Diesel.

Escute a música: