Spotify: 5 álbuns essenciais do punk rock

O punk rock surgiu nos anos 70 como uma reação aos excessos do próprio universo do rock. Bandas progressivas como Yes e Genesis lançavam discos conceituais com músicas longas e letras que flertavam com a ficção científica e a fantasia. Guitarristas como Alex Lifeson (Rush) e Robert Fripp (King Crimson) eram influenciados pela música clássica e pelo jazz e seus solos eram dificílimos de serem executados por um adolescente com os hormônios à flor da pele.

Com músicas rápidas e curtas e letras que abordavam o desemprego e a guerra – além de um instrumental simples, fácil de ser tocado – o punk rock transformou os artistas supracitados em dinossauros. Aliás, nessa época, muitos jovens escreveram 'eu odeio' em suas camisas do Pink Floyd , formando a frase ‘eu odeio Pink Floyd’.

O som dos Ramones, Sex Pistols e cia. também fez a cabeça de muita gente no Brasil, de João Gordo a Renato Russo, baixista do Aborto Elétrico, banda punk de Brasília que mais tarde se dividiria na Legião Urbana e no Capital Inicial.

Confira abaixo uma lista com 5 álbuns essenciais do punk rock que estão disponíveis para audição no Spotify:

‘Ramones’ (1976)

O álbum de estreia do grupo de Nova York se tornou um clássico instantâneo graças a faixas como ‘Blitzkrieg Bop’, ‘Beat on a Brat’ e ‘Judy is a Punk’. O famoso produtor musical Phil Spector, que trabalhou com John Lennon e Leonard Cohen, afirmou que “os Ramones são a melhor banda surgida desde os Rolling Stones.”

‘Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols’ (1977)

Esse foi o único álbum lançado pelos Sex Pistols, mas o suficiente pra escrever o nome do grupo de Londres na História. ‘Anarchy in the U.K.' e ‘God Save the Queen’ se tornaram hinos do punk rock e até hoje dão vontade de pular enlouquecidamente.

The Clash – ‘London Calling’ (1979)

Talvez a obra-prima do movimento, ‘London Calling’ revolucionou ao acrescentar elementos de gêneros como o reggae e o rockabilly ao punk rock. As letras, entretanto, seguiam o espírito politizado de seus antecessores, demonstrando que o punk não é apenas um gênero, mas também uma atitude.

Ratos de Porão – ‘Brasil’ (1989)

A banda do vocalista João Gordo, que posteriormente ficaria conhecido por seu trabalho como VJ na MTV Brasil, é uma das mais celebradas do punk rock nacional. O agressivo álbum ‘Brasil’, de 1989, trazia letras que comentavam problemas que o país atravessava na época, como a inflação galopante e o desmatamento da Amazônia. Atual.

Green Day – ‘Dookie’ (1994)

O Green Day consolidou o que viria a ser conhecido como ‘pop punk’, um subgênero mais acessível do punk rock. ‘Dookie’, de 1994, é o trabalho mais sólido do trio da Califórnia e emplacou hits como ‘Basket Case’ e ‘When I Come Around’. Dez anos depois, eles ainda teriam um outro grande momento na carreira com o lançamento de ‘American Idiot’.