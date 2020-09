Pré-venda dos Xbox Series X e Series S começa nesta terça no Brasil

A Xbox Brasil inicia, a partir das 12h desta terça-feira (29), a pré-venda de seus dois novos consoles, o Series X e o Series S, no país. O primeiro, mais poderoso, chega por R$ 5 mil.

Já o segundo será o mais acessível da nova geração, por R$ 3 mil. Sua performance, porém, será mais limitada, assim como sua capacidade de armazenamento e a compra de jogos apenas em formato digital.

Apesar das lojas apontarem o lançamento dos consoles para 30 de novembro, a data é provisória e há a possibilidade do produto ser disponibilizado antes – informação será confirmada até o fim de outubro. Nos Estados Unidos, a nova geração do Xbox chega às lojas no dia 10 de novembro.

Em comunicado para a imprensa, a Xbox Brasil busca vender o console como o “mais poderoso e o do melhor custo-benefício”. O principal concorrente, PlayStation 5, chega no Brasil entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil, com a diferença apenas da ausência ou presença de leitor de discos.

No site oficial, é possível consultar os revendedores recomendados pela empresa.

Diferenças entre Xbox Series X e Series S

O Xbox Series S, console de entrada da nova geração, pode ser mais atrativo no mercado brasileiro, mas limita, a longo prazo, a experiência completa do jogador conforme as desenvolvedoras vão explorando mais as plataformas.

O sistema terá saída de 1440p com até 120 quadros por segundo, com raytracing e um SSD customizado de 512 GB. Será possível assistir a serviços de streaming em 4K, assim como ampliar a imagem de jogos para 4K – mas sem a garantia de qualidade de um sistema nativo.

Em números, o Xbox Series X é o mais forte entre os concorrentes – apesar de ter características similares ao PlayStation 5. Ele promete entregar resolução até 8K e até 120 quadros por segundo.