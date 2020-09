MTV estaria produzindo nova versão de 'Beija Sapo', sucesso nos anos 2000

Se nos anos 2010 a MTV redefiniu os reality shows de pegação com o "De Férias com o Ex", nos anos 2000 a emissoria musical promovia muito beijo na boca com programas como "Fica Comigo"e "Beija Sapo". Esse último, que foi apresentado por Daniella Cicarelli entre 2005 e 2007, deve ganhar uma reedição, segundo o site NaTelinha.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A estimativa, segundo informações do site, era começar a produzir o programa já em novembro deste ano. Mas a pandemia congelou o cronograma de 2020 que a Viacom, conglomerado de mídia responsável pela MTV. Ficou então para 2021.

A ideia é valorizar esse programa exibindo-o em horário nobre.

Acervo antigo

A MTV começou no Brasil em 1990, sob guarda-chuva da Editora Abril. Essa "antiga Emetevê" durou até 2013, quando seu controle passou a Viacom.

Segundo entrevista de Tiago Worcmann, vice-presidente sênior de Música e Entretenimento da ViacomCBS América Latina, para o UOL, a emissora tem interesse nesse acervo rico produzido nesse tempo. "O material é bastante rico e abundante, e faz parte da história da televisão brasileira. Estamos neste momento checando direitos de imagem e conferindo o que pode nos interessar", disse.