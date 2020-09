Grey’s Anatomy: Revelado o verdadeiro motivo de ‘Lexie’ ter saído da série

Dentre as perdas mais difíceis do elenco de Grey’s Anatomy ocorridas até hoje, está a morte de Lexie, a irmã de Meredith. Spoiler! Para quem não lembra, a última aparição da personagem foi no episódio 24 da 8ª temporada, em que ela morre em um acidente de avião e outros participantes da produção da ABC ficam feridos.

A Pequena Grey, como era conhecida, até este momento é lembrada pelos fãs, principalmente por seu relacionamento complicado com o doutor Mark Sloan, que também morreu pouco tempo depois.

Mas o que poucos sabem é que a morte que ocasionou na saída Chyler Leigh, na verdade não estava prevista no roteiro e que foi uma escolha da atriz em sair do elenco de Grey’s Anatomy.

De acordo com informações do site de notícias Vader, Leigh agradeceu por sua participação na série e esclareceu que trabalho junto com Shonda Rhimes para dar o devido desfecho à Lexie. “No início desse ano, tomei a decisão de que a oitava temporada seria a última em Grey’s Anatomy. Me reuni com Shonda Rhimes e trabalhamos juntas para dar um fim apropriado a história de Lexie. Minha experiência em Grey’s Anatomy é algo que levarei para o resto da vida”, finalizou.

Segundo detalhes contados ainda pelo portal Vader, Shonda Rhimes não planejava a morte de Lexie na 8ª temporada, inclusive a personagem não era a escolhida para fazer parte da cena do avião, mas como optou por deixar o elenco foi incluída na tragédia.

E você, sente falta de Lexie Grey na série?