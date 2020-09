The Crown: esta é a atriz se despede da série na quarta temporada

A atriz Bonham-Carter, que interpretou a princesa Margaret na terceira temporada de The Crown, deixará a série e passará seu papel para Lesley Manville, que interpretará Margaret nas duas últimas temporadas do The Crown.

Para realizar a mudança, Bonham-Carter conta que comparou diversas atrizes. "É como entregar um bastão, é como esta corrida que todos nós estamos fazendo", disse Bonham-Carter ao The Express.

Ela ainda ressaltou que a atriz anterior que interpretou seu papel ajudou muito na transição. “Vanessa Kirby foi incrivelmente entusiasmada, gentil e generosa e me deu muitas dicas”.

