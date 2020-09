Brasil terá primeira edição do ‘Prime Day’ da Amazon em outubro 

O site de comércio eletrônico Amazon fará seu primeiro evento promocional, chamado de Prime Day, no Brasil, um ano após lançar o programa de fidelidade na maior economia da América Latina, onde o serviço de assinatura registrou o crescimento mais forte entre todos os países à medida que a pandemia do novo coronavírus acelera a migração para o comércio eletrônico.

O Prime Day brasileiro acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro, quando os assinantes do Amazon Prime terão acesso, segundo a empresa, a milhares de ofertas com frete grátis. O movimento surge após consecutivas investidas para fortalecer a infraestrutura logística no mercado brasileiro e agilizar as entregas dos mais de 30 milhões de produtos atualmente vendidos pela Amazon no país.

Em outros países, o Prime Day tem repercussão semelhante à Black Friday – e, muitas vezes, conquista clientes que buscam promoções para as compras de fim de ano. Vale lembrar que é preciso ser associado ao Prime para se beneficiar dos descontos. Quem ainda não é cliente Prime, pode assinar o serviço para aproveitar as ofertas. Os preços continuam os mesmos do ano passado: R$ 9,90 mensais ou R$ 89,00 pelo plano anual.

