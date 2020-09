‘Blade Runner 2049’, ‘O Cavaleiro das Trevas’ e mais 50 lançamentos da Netflix nesta semana; confira a lista completa

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponível a partir de segunda-feira (28)

Explicando — O Poder do Voto (1ª temporada)

Disponível a partir de terça-feira (29)

Michelle Buteau — Welcome to Buteaupia

Disponíveis a partir de quarta-feira (30)

The Boys in the Band

Cenas de um Homicídio — Uma Família Vizinha (1ª temporada)

O Espetacular Homem-Aranha

Todo Dia

Disponíveis a partir de quinta-feira (1º)

3 Ninjas Contra Atacam

A Pior das Bruxas (4ª temporada)

Aliança do Crime

Blade Runner 2049

Bom Dia, Verônica (1ª temporada)

Carmen Sandiego (3ª temporada)

Cemitério Maldito

Cemitério Maldito 2

Code Lyoko

Cold Harbour

Como Defender um Assassino (6ª temporada)

De Volta à Lagoa Azul

Detetive Jagga

Deuses do Egito

Ecos do Além

Familiar Wife

Godzilla

Khoobsurat

O Agente da U.N.C.L.E.

O Albergue

O Albergue 3

O Cavaleiro das Trevas

O Último Caçador de Bruxas

Oktoberfest — Sangue e Cerveja (1ª temporada)

Por sua Causa

Professor Peso Pesado

Psycho-Pass — O Filme

Quebrando Regras 2

Salt

Santos Justiceiros II — O Retorno

Scooby-Doo

Scooby-Doo 2 — Monstros à Solta

Sword Art Online — Alicization

The American Game

Tá Chovendo Hambúrguer 2

Disponíveis a partir de sexta-feira (2)

As Mortes de Dick Johnson

Cory Carlson e o Halloween

Emily em Paris (1ª temporada)

Golpe de Classe

O Fascínio

Por Trás daquele Som (1ª temporada)

Por uma Vida Melhor

Teste de Paternidade

Vampiros X The Bronx

Disponível a partir de domingo (4)