Avatar 2:  filmagens estão concluídas e já tem data de estreia

Após mais de 10 anos esperando essa notícia, os fãs de Avatar já podem comemorar. A sequência live-action ( Avatar 2) já foi filmada e tem até data de estreia programada, de acordo com o diretor James Cameron.

A notícia foi dada pelo próprio diretor, durante uma entrevista com o ator Arnold Schwarzenegger, antes da conferência ambiental austríaca 2020.

Apesar de ter a produção paralisada pela pandemia de covid-19, o cineasta afirmou que toda parte de filmagem foi concluída e que, inclusive, um terceiro episódio da franquia já está em andamento na Nova Zelândia.

De acordo com as primeiras informações, a história de Avatar 2 começa 12 anos após os fatos que ocorreram no primeiro filme, com Jake Sully (Sam Worthington) e sua nova família com Neytiri (Zoe Saldana) vagando pelo planeta Pandora.

Participam ainda deste segundo episódio Sigourney Weaver, Kate Winslet e Vin Diesel, entre outros.

O filme está programado para estrear em 16 de dezembro de 2022 nos cinemas.