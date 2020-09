The Boys: Esta é a cena que ficou de fora da 2ª temporada por ser considerada muito pesada

Se tem uma coisa que os fãs de The Boys possivelmente irão concordar é que a série possui muitas cenas de violência, a maioria explícita e que mesmo sendo esperadas, elas ainda chocam muitas pessoas.

De toda forma, embora a maioria já esteja “acostumada” com os takes, alguns deles acabaram não indo ao ar e é isso que trouxemos hoje para você, os detalhes de uma cena que não foi exibida na 2ª temporada da série por ser considerada muito pesada.

Segundo informações do portal Cultura Ocio, a cena que foi cortada da exibição envolvia a personagem Kimiko (interpretada por Karen Fukuhara). Em entrevista ao Digital Spy a atriz contou que se tratava de uma gravação em que a personagem mergulhava em seu passado e que envolvia um rato vivo, mas que ficou no set de gravação por ser encarada como muito sangrenta.

Em sua conversa com o Digital Spy, Fukuhara disse o seguinte: “Falamos sobre muitos dos momentos chocantes, especialmente a cena da baleia e do barco, mas acabei de me lembrar, isso foi cortado. Eu tinha uma cena com um rato, tipo trabalhar com um animal vivo de verdade, um rato, isso foi muito chocante para mim. Estou tão triste por não ter feito o corte, porque foi uma cena muito interessante para mim!”.

Embora a gravação tenha sido relevante para a atriz, temos a certeza que outras boas cenas serão reproduzidas nos próximos episódios e temporadas da série de super-heróis.

Por enquanto, os fãs podem aproveitar os dois próximos episódios de The Boys que ainda restam na 2ª temporada. As exibições vão ao ar nos dias 2 e 9 de setembro, na plataforma Amazon Prime Video.