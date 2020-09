Grey’s Anatomy: Quem é o personagem da série que já atuou em Percy Jackson?

Antes de entrarem para o elenco de Grey’s Anatomy ou até mesmo durante a sua atuação, diversos personagens participarem de outras produções conhecidas e algumas delas premiadas mundialmente. Pensando nisso, e se te disséssemos que um dos artistas da série médica participou dos filmes de Percy Jackson, em especial da obra Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2010), você acreditaria?

Sim, um dos atores de Grey’s Anatomy já se aventurou por outros estilos de produções. Estamos falando de Kevin McKidd (atualmente personagem Owen Hunt – ABC). Você sabia?

Para quem não lembra, na produção da 20th Century Fox, McKidd atuou como Poseidon. Na época do filme (2010), ele já fazia parte do elenco de Grey’s Anatomy como o doutor Owen Hunt.

Quer relembrar um pouco da atuação de Kevin em Percy Jackson? Assista abaixo um vídeo divulgado no YouTube com alguns trechinhos da participação do ator.