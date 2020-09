The Crown: este é o look da princesa Diana que foi recriado de forma meticulosa

A quarta temporada de The Crown, que será lançada dia 15 de novembro, finalmente apresentará a vida da princesa Diana. Os looks da personagem foram pensados estrategicamente conforme o original. No entanto, segundo a Vanityfair, um desses looks foi recriado de forma meticulosa.

Os estilistas Elizabeth e David Emanuel trabalharam duro para recriar o vestido de noiva da princesa Diana. Os estilistas foram selecionamos, pois conhecerem Diana por meio de um editor da Vogue e vesti-la para alguns eventos formais.

A figurinista da série, Jane Petrie, disse à Vanity Fair em 2019, que réplicas perfeitas não são muito comuns na série. “Não há tantas cópias no The Crown quanto você pode imaginar: nós só fazíamos quando parecia certo”, disse ela.

“Mais frequentemente, pegamos o espírito do que é real e o adaptamos para a cena, trabalhando em estreita colaboração com o conselheiro real do show, Major David Rankin-Hunt, que ficava no set o dia todo para responder a quaisquer perguntas sobre o estilo real e etiqueta”, comentou.

