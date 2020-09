The Boys: Quais super-heróis do universo Marvel e DC são ironizados na série?

Os fãs de The Boys possivelmente devem concordar que na produção da série e nos quadrinhos existem diversas referências de super-heróis do universo DC e Marvel, porém de forma ironizada, para manter o ritmo e estilo que diferencia a produção da Amazon das demais.

De acordo com o portal La Casa de El, algumas referências são mais claras e por isso resolvemos mostrá-las a você, para que assim tire suas próprias conclusões.

Segundo o site, o Capitão Pátria, por exemplo, é baseado no Superman. Já a Rainha Maeve seria uma inspiração da Mulher Maravilha. Para quem tem dúvidas sobre Black Noir, ele teria referências de Batman.

La Casa de El vai um pouco mais além e compara, por exemplo, Profundo à Aquaman e A-Train à Flash.

E então, o que você acha? Os personagens são realmente referências desses dois universos de super-heróis?

Para quem desejar analisar um pouco mais ou prefere não opinar, The Boys, além de estar disponível no catálogo Amazon Prime Video, conta ainda com mais dois episódios na segunda temporada que serão lançados nos dias 2 e 9 de setembro. Ansioso(a) para o lançamento?