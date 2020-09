Amazon lança novos smart speakers esféricos para a Alexa

A Amazon revelou na última quinta-feira (24) a nova geração de smart speakers para a assistente virtual Alexa. Enquanto os modelos da edição anterior eram uma torre, a nova versão possui design esférico, incluindo Echo Dots em formato circular.

O Echo Dot, modelo mais acessível da empresa, além do formato esférico traz uma versão com relógio embutido. Já o novo Echo de 4ª geração promete melhor qualidade de áudio, com som estéreo Dolby e um hub integrado para controlar dispositivos de casa inteligente. Confira os novos produtos:

1. Echo Dot – Compre a partir de R$ 399,00





Conheça o novo Echo Dot: nosso smart speaker com Alexa de maior sucesso ainda melhor. O novo design de áudio com direcionamento frontal (1 speaker de 1,6″) garante mais graves e um som completo.

2. Echo Dot Com Relógio – Compre a partir de R$ 499,00





Conheça o novo Echo Dot com relógio: nosso smart speaker com relógio. O novo design de áudio com direcionamento frontal (1 speaker de 1,6″) garante mais graves e um som completo. Perfeito para o seu quarto: veja a hora, os alarmes e timers no display de LED. Toque na parte superior para colocar o alarme em modo soneca.

3. Novo Echo (4ª Geração) – Compre a partir de R$ 749,00





Novo visual, novo som ainda melhor: o Echo proporciona agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos que garantem um som de alta qualidade que se adapta ao seu cômodo. Com o novo hub integrado instale dispositivos compatíveis com Zigbee e controle lâmpadas e fechaduras.

4. Echo Show 10 – Compre a partir de R$ 1.899,00 (Em breve)





Com uma tela de 10 polegadas (25,4 cm) conectada a uma base circular, o aparelho tem um motor que permite com que o visor gire e acompanhe o movimento da pessoa que o utiliza por meio de uma câmera de 13 MP.

LEIA TAMBÉM:

Vendas de assistentes virtuais crescem 50% no ano: Alexa é modelo mais desejado

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.