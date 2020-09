7 achados em estilo vintage para a decoração da sua casa

Quem não assistiu ou ouviu falar da série "Caçadores de Relíquias" (do original "American Pickers")? Trata-se de seriado televisivo do canal pago History Channel, onde Mike Wolfe e Frank Fritz percorrem as estradas do interior dos Estados Unidos garimpando ferro-velhos, sótãos, garagens, galpões e celeiros em busca de objetos vintages e retrôs.

O seriado estreou em 2010 e já conta com mais de 100 episódios em sete temporadas (e tem pelo menos mais uma a caminho) com grande audiência em todo o mundo. De fato, vestuários, mobiliários e peças decorativas vintage – que remete aos anos de 1920 a 1960 – são cada vez mais procurados por pessoas que se interessam pela cultura de décadas passadas.

Se você é uma dessas pessoas que já adotou a tendência vintage ou quer adotar, selecionamos 7 achados para (re)decorar a casa. Confira:

1. Frigobar Brastemp Retrô 76 litros Vermelho 110V



Frigobar Brastemp Retrô 76 litros resgata uma lembrança vintage com pés em design palito, ligado ao clássico logo Brastemp e o puxador, ambos originais da marca dos anos 50. Além disso, traz cores e acabamentos inspirados nas tendências mais atuais de design. Equipado com congelador, compartimentos modulares, puxador e pés cromados. Compre a partir de R$ 1.758,54.

2. Lâmpada LED Filamento VIntage 100-240V Philips 4W



As lâmpadas Philips LED Filamento foram desenvolvidas para ser vista, com um fluxo luminoso de 400 lumens essa lâmpada economiza até 80% de energia em comparação com uma lâmpada incandescente. Com uma base padrão E27 use essas lâmpadas em luminárias, pendentes e cordões onde o bulbo fica exposto para aproveitar ao máximo seu visual clássico. Compre a partir de R$ 35,85.

3. Lustre Pendente Aramado Diamante Pirâmide (várias cores)



O pendente luminária Diamante é sinônimo de design e modernidade, principalmente por ser um item marcante dentro do estilo industrial, que atualmente está em alta na decoração dos ambientes. O seu design surgiu na década de 60’ na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, fazendo que os apartamentos amplos ficassem com um charme urbano e descolados. Compre a partir de R$ 75,00.

4. Kit 2 Mesas de Centro e Apoio Retrô Valentina Amarelo



Com elementos inspirados no mobiliário dos anos 50, o kit de mesas de centro são peça-chave na decoração de salas de estar, varandas cobertas ou aquele espaço favorito da casa. Fácil de montar e ambientar, ela possui tampo que pode ser utilizado para apoiar revistas, vasos, objetos e arranjos decorativos. Compre a partir de R$ 209,90.

5. Dispenser bebidas duplo bomba de gasolina retrô vermelho



Esse dispenser de bebida tem o design inspirado nas antigas bombas de gasolina, ele tem capacidade para colocar dois diferentes tipos de bebidas. Seus convidados terão que bombear as bebidas com as pistolas da bomba de gasolina! Ótimo produto para decorar e deixar o ambiente com um ar mais retrô. Compre a partir de R$ 170,00.

6. Rack Classic Branco Acetinado 218 cm



O Rack Classic tem design clean e um estilo leve, que facilita a combinação com decorações diversas. Seu lar vai ganhar um toque de charme e aconchego e você poderá receber amigos para eventos importantes ou descansar com a família em um ambiente impecável e organizado. Compre a partir de R$ 642,99.

7. Bar Adega Cristaleira Mini Decor Pés Palito Retrô Miller Interiores Imbuia Branco



O Bar Adega Cristaleira Mini Decor é um móvel que pode ser utilizado tanto como adega quanto como cristaleira. É um móvel decorativo pelo seu ambiente, conta com um porta taças, porta garrafas para até 5 garrafas e um espacinho em cima para acomodar bandejas ou qualquer outro item decorativo. Compre a partir de R$ 969,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.