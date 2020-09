MTV Miaw: Manu Gavassi usa bota de R$ 9 mil em reencontro com Bruna Marquezine

Manu Gavassi e Bruna Marquezine finalmente se reencontraram! As duas não se viam desde 2019 e apresentaram juntas o MTV Miaw na noite desta quinta-feira (24). No entanto, um pequeno detalhe no look de Manu chamou a atenção dos internautas.

A cantora usava uma bota de couro Prada, modelo Monolith, vendida por R$ 9.400 no site da loja. Enquanto isso, Bruna estava usando chinelos, o que gerou memes nas redes sociais.

bota de couro monolith – prada [R$9.400,00] pic.twitter.com/Hfa7f2dAKO — Manu Gavassi Closet (@dresslikemg) September 24, 2020

Assista o reencontro das duas: