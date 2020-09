MTV Miaw 2020: Confira lista dos vencedores da premiação

Com apresentação e reencontro de Bruna Marquezine e Manu Gavassi, amigas que não se viam desde 2019, o MTV Miaw 2020 foi realizado e transmitido na íntegra pela primeira vez ao vivo nesta quinta-feira (24).

Sem plateia por conta do distanciamento social, a premiação preferida dos millennials brasileiros compensou na super produção, apresentações poderosas e muito close de Bruna e Manu.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores:

Apepê do Ano

Tik Tok

Aposta MIAW

Sidoka

Artista Musical

Anitta

Beat BR

Djonga

Challenge da Vez

Roi Leticia

Clipão da P#[email protected]

Áudio de desculpas (Manu Gavassi)

DJ Lanso a Braba

Pedro Sampaio

Falou Tudo

Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal

Fandom Real_Oficial

BTS Army (BTS)

Feat Gringo

Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy

Feat Nacional

Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca)

Game Do Ano

The Last of Us Part 2 (PS4)

Hino de Karaokê Em Casa

Supera (Marília Mendonça)

Hino do Ano

Amor de Que (Pabllo Vittar)

Hit Global

Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande)

Ícone MIAW

Manu Gavassi

Imagina Juntos

Taís Araujo e Thelma Assis

Live das Lives #BreakTheInternet

Ivete Sangalo

Live Pra Tudo

Boca a Boca (Bianca Andrade)

Maratonei

Euphoria

Melhor Clipe Feito em Casa

Pocah – Depois da Quarentena

Melhor Participante de Reality

Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6)

Meme de Quarentena

“não sinto verdade em vc”

Pet Influencer

Lua (Boca Rosa)

Podcast nosso de cada dia

Não Ouvo

Ri Alto

Bruna Louise

Streamer BR

Alanzoka

Creator Absurdo

Batom Atrevido

Zika do Baile

PK